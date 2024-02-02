Жена Николая Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации
По словам жены телеведущего Татьяны Дроздовой, мужчина хорошо себя чувствует, информация о том, что он госпитализирован, не соответствует действительности.
Жена Николая Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.
По словам жены телеведущего Татьяны Дроздовой, мужчина хорошо себя чувствует, информация о том, что он госпитализирован, не соответствует действительности.
Ранее Telegram-канале Shot сообщил, что Дроздов госпитализирован в Москве.