WP: Залужный заявил о маловероятной удаче ВСУ на поле боя

После того, как ему сообщили об увольнении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону в скором времени. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Журналисты пишут, что 29 января состоялся разговор между Залужным и Зеленским. Президент сообщил военачальнику, что тот скоро будет уволен. Украинский лидер предположил, что смена руководства ВСУ позволит улучшить обстановку на поле боя.

В ответ Залужный дал понять, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Также он высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.

Ранее пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об увольнении Залужного