Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
-1°
Сбт, 03
-4°
Вск, 04
ЦБ USD 90.23 0.56 02/02
ЦБ EUR 97.4 0.29 02/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
31 января 2024 15:17
1 699
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
3 171
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 586
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
WP: Залужный заявил о маловероятной удаче ВСУ на поле боя
После того, как ему сообщили об увольнении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону в скором времени. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Журналисты пишут, что 29 января состоялся разговор между Залужным и Зеленским. Президент сообщил военачальнику, что тот скоро будет уволен. Украинский лидер предположил, что смена руководства ВСУ позволит улучшить обстановку на поле боя.

В ответ Залужный дал понять, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Также он высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.

Ранее пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об увольнении Залужного