ВСУ обстреляли школу в Горловке

ВСУ обстреляли школу в Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР, пишет РИА Новости.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-Городской район: — МБОУ „Средняя школа № 58“ по улице Глебова», — говорится в тексте.

Ранее сообщали о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ударные беспилотники и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.