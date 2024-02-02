В Тюменской области мужчина прострелил пенсионеру живот во время охоты на бобров

В Тюменской области мужчина прострелил из ружья пенсионеру живот во время охоты на бобров. Об этом сообщил Shot.

47-летний нефтяник из Тюмени поехал в деревню Решетниково, чтобы поохотиться на диких зверей. Приехав он пошел искать бобровые плотины. В один момент он перепутал животное с 63-летним пенсионером и выстрелил в него из «Сайги-223». Пострадавшего мужчину госпитализировали с ранением брюшной полости.

Охотника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».