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В Свердловской области женщина зарезала мужчину, пустившего ее в квартиру

В Свердловской области 39-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину, пустившего ее с сожителем в квартиру. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального Следственного комитета Александра Шульги.

Инцидент произошел в Левихе в ночь на 31 января.

По версии следствия, женщина, находясь в квартире, распивала алкоголь с сожителем и хозяином жилища. Во время застолья она поругалась с владельцем жилья и несколько раз ударила его ножом.

После этого женщина рассказала экстренным службам о найденном в квартире трупе. Затем она выкинула нож в окно. Однако женщина не смогла скрыть преступление и ей предъявили обвинение.

Отмечается, что женщина жила в этой квартире с осени 2023 года.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемую ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Ее сожитель отбывал срок за причастность к убийству, грабеж, вымогательству и хищению имущества.