В Свердловской области женщина зарезала мужчину, пустившего ее в квартиру

В Свердловской области 39-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину, пустившего ее с сожителем в квартиру. Об этом сообщило
Инцидент произошел в Левихе в ночь на 31 января.
По версии следствия, женщина, находясь в квартире, распивала алкоголь с сожителем и хозяином жилища. Во время застолья она поругалась с владельцем жилья и несколько раз ударила его ножом.
После этого женщина рассказала экстренным службам о найденном в квартире трупе. Затем она выкинула нож в окно. Однако женщина не смогла скрыть преступление и ей предъявили обвинение.
Отмечается, что женщина жила в этой квартире с осени 2023 года.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемую ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Ее сожитель отбывал срок за причастность к убийству, грабеж, вымогательству и хищению имущества.