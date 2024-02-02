В США признали, что западное оружие не поможет Украине победить Россию

Об этом заявил американский профессор истории Марк Эпископос.

Американский профессор истории Марк Эпископос заявил, что западное оружие не поможет Украине победить российскую армию. Об этом пишет РЕН ТВ.

По мнению Эпископоса, армия России уже успела адаптироваться к применению мощного оружия, которое использует Украина.

«После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», — отметил Эпископос.

Кроме этого, по рассказам Эпископоса, российские военные власти заранее знают, какое вооружение получит Украина и наперед разрабатывают тактики боя.