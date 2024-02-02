В Рязанской области проверят соблюдение водителями правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Детское кресло».

В Рязанской области полицейские проведут рейды «Детское кресло». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятие пройдет в пятницу, 2 января.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Цель этих мероприятий: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам», — отметили в ведомстве.