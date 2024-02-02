В Рязанской области проверят соблюдение водителями правил перевозки детей
Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Детское кресло».
В Рязанской области полицейские проведут рейды «Детское кресло». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мероприятие пройдет в пятницу, 2 января.
Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.
«Цель этих мероприятий: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам», — отметили в ведомстве.