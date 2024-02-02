В Рязанской области пройдут массовые рейды полиции

В пятницу, 2 февраля, и в выходные дни в Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

В Рязанской области пройдут массовые рейды полиции. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В пятницу, 2 февраля, и в выходные дни в Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.