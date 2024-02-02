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22-летнего рязанца отправили в исправительный центр за пьяную езду
Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца.

22-летнего рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В областном суде вступил в законную силу приговор Пронского районного суда в отношении местного жителя, который вел машину знакомого в состоянии опьянения.

Мужчине, уже имеющему судимость за совершение ранее аналогичного преступления, суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца и направил отбывать его в исправительном центре.

Из заработной платы осужденного постановлено удерживать 10% в доход государства.

Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года.