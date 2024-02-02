В Рязани временно изменили схему движения еще трех маршрутов городского транспорта

В пятницу, 2 февраля, из-за аварийных работ на водопроводе на перекрестке улиц Октябрьской и Молодцова власти перекрыли движение на участке от улицы Молодцова до улицы Дачной.

В Рязани временно изменили схему движения еще трех маршрутов городского транспорта. Об этом сообщает мэрия.

В пятницу, 2 февраля, из-за аварийных работ на водопроводе на перекрестке улиц Октябрьской и Молодцова власти перекрыли движение на участке от улицы Молодцова до улицы Дачной.

С 13:00 и до окончания работ изменили маршруты транспорта общего пользования автобусов №№ 27, 46 М², 53М2:

автобусы маршрута № 27 от остановки «Школа» до остановки «Клуб завода ТКПО», будут двигаться в прямом и обратном направлении по улицам Станкозаводская, Октябрьская, далее по маршруту;

автобусы маршрутов №№ 46М2 и 53 М² от остановки «Парк имени Гагарина» до «Клуба завода ТКПО» будут следовать в прямом и обратном направлении по улицам Космонавтов, Станкозаводская, Октябрьская, далее по маршрутам.

Ранее в Рязани изменился маршрут троллейбуса № 16.