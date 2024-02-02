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В Рязани осудят руководителей фирмы по продаже кухонной мебели, обманувших 38 человек
Общий ущерб от совершенного преступления составил более 5 миллионов 551 тысяч рублей.

В Рязани осудят руководителей фирмы по продаже кухонной мебели, обманувших 38 человек. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

В полиции рассказали, что в Рязани завершили расследование уголовного дела 44-летней жительницы областного центра, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, являющейся учредителем компании по продаже кухонной мебели, и 40-летнего директора по развитию этой организации. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, рязанцы руководили коммерческой организацией, специализирующейся на изготовлении, продаже и доставке кухонной мебели. Когда дело перестало приносить выручку, рязанцы решили обманывать покупателей. С августа 2021 года по октябрь 2022 года с клиентами заключались договоры о поставках в адрес заказчиков мебели. После этого в кассу организации или на банковские счета, открытые на имя сообщников, поступали денежные средства в порядке предоплаты и оплаты товара. Обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитили их, несмотря на то, что имели возможность исполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам в полном объеме.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 38 жителей города Рязани, Рязанской и Московской областей. Общий ущерб от совершенного преступления составил более 5 миллионов 551 тысяч рублей.

26 из 38 потерпевших до возбуждения уголовного дела обратились с гражданскими исками в районные суды Рязани и Московской области. По итогам рассмотрения указанных гражданских исков они были удовлетворены в пользу истцов.

«Для установления местонахождения похищенных денег, средств совершения преступления, а также иных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, сотрудники полиции провели 4 обыска по местам жительства злоумышленников и их близких родственников. По уголовному делу изъято, осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств более 70 различных объектов — цифровых и бумажных носителей информации. Также проведен ряд почерковедческих и технико-криминалистических судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 16 томов», — написали в сообщении.

В настоящее время предварительное расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.