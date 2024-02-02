В Рязани обсудили список территорий для будущего голосования по благоустройству

Пространства-победители будут благоустроены в 2025 году.

В Рязани при помощи голосования определят территории для благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Заседание рабочей группы по проведению голосования по отбору общественных территорий для благоустройства состоялось в четверг, 1 февраля.

Участники заседания подвели итоги благоустройства пространств в 2023 году и обсудили планы на 2024 год. В 2024 году ремонт пройдет на территориях, победивших в прошлогоднем голосовании: Лесопарк, Новопавловская роща, сквер Бирюзова, Черезовские пруды 2 этап. Для них уже выполнена проектно-сметная документация, она проходит экспертизу.

Также участники рабочей группы обсудили перечень территорий, которые представят на голосование в 2024 году. Он формировался на основе пожеланий рязанцев. Те из них, за которые проголосует максимальное количество жителей, будут благоустроены в 2025 году. Как и в прошлые годы, будет выбираться по одной территории в каждом районе города.