В Рязани на Первомайском проспекте глыба льда чуть не придавила двух женщин

Рязанка рассказала, что выходя из магазина на Первомайском проспекте чуть не погибла с подругой от глыбы льда.

В Рязани на Первомайском проспекте глыба льда чуть не придавила двух женщин. Об этом сообщается в группе «Неформальный Малков».

В группе рязанка рассказала, что выходя из магазина на Первомайском проспекте чуть не погибла с подругой от глыбы льда.

«Красота нужна на Первомайском проспекте? Или безопасность людей? Вчера по адресу Первомайский проспект № 53/2 чуть не убило нас с подругой, перед нашим носом, когда мы выходили из магазина, упала глыба льда с крыши», — рассказала женщина.

Она отметила, что из-за падающих глыб людям страшно ходить по тротуару.