В Рязани ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль и повредила его
Инцидент произошел 1 февраля у дома № 6 на улице 2-й Бульварный проезд.
В Рязани ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль и повредила его. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.
Инцидент произошел 1 февраля у дома № 6 на улице 2-й Бульварный проезд.
«На мою машину на парковке у дома упала ледяная глыба. Нанесла существенный ущерб автомобилю, разбив стекло, повредив переднюю часть авто и крышу», — написал автор поста.
Ранее ледяная глыба чуть не придавила двух рязанок на Первомайском проспекте.