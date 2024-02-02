В Рязани ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль и повредила его

Инцидент произошел 1 февраля у дома № 6 на улице 2-й Бульварный проезд.

В Рязани ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль и повредила его. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.

Инцидент произошел 1 февраля у дома № 6 на улице 2-й Бульварный проезд.

«На мою машину на парковке у дома упала ледяная глыба. Нанесла существенный ущерб автомобилю, разбив стекло, повредив переднюю часть авто и крышу», — написал автор поста.

Ранее ледяная глыба чуть не придавила двух рязанок на Первомайском проспекте.