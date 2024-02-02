В Рязани из-за работ на водопроводе временно изменилась схема движения троллейбусов № 16
Теперь троллейбусы маршрутов № 16 следуют через микрорайон Приокский в обоих направлениях по улицам Октябрьская, Станкозаводская, Промышленная.
В Рязани из-за работ на водопроводе временно изменилась схема движения троллейбусов № 16. Об этом сообщает сайт мэрии.
В пятницу, 2 февраля, в Рязани временно изменили троллейбусный маршрут № 16. Это связано с аварийными работами на водопроводе, которые проводятся на перекрестке улиц Октябрьской и Молодцова с 10:00.
Теперь троллейбусы маршрутов № 16 следуют через микрорайон Приокский в обоих направлениях по улицам Октябрьская, Станкозаводская, Промышленная.