В Руспродсоюзе рассказали, что основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети
Основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети, так как была направлена на переработку.
В Руспродсоюзе рассказали, что основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным ведомства, основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети, так как была направлена на переработку.
Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.
Ранее в Россию доставили около 4,5 млн яиц из Турции и Азербайджана.