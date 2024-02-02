В Руспродсоюзе рассказали, что основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети

Основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети, так как была направлена на переработку.

В Руспродсоюзе рассказали, что основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным ведомства, основная часть импортных яиц не попала в российские торговые сети, так как была направлена на переработку.

Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.

Ранее в Россию доставили около 4,5 млн яиц из Турции и Азербайджана.