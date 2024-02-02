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В Подмосковье задержали 57-летнего рязанца, который хранил дома два килограмма марихуаны
Все произошло в городе Воскресенск.

В Подмосковье задержали 57-летнего рязанца, который хранил дома два килограмма марихуаны. Об этом сообщает УМВД по Московской области.

В Воскресенске полицейские задержали 57-летнего жителя Рязанской области, который подозревался в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Во время обыска, в его доме, расположенного в селе Юрасово, нашли 3 картонные коробки, 3 прозрачных ведра из полимерного материала, 2 картонные сумки и бумажный сверток, в которых находилось зеленое вещество растительного происхождения.

Эксперты выяснили, что содержимое является наркотическим средством из растения конопли — каннабисом (марихуаной), массой более 2 килограммов.

Рязанец рассказал, что весной 2023 года он посадил заранее купленные в интернете семена конопли и вырастил их. После этого срезал кусты, высушил, расфасовывал и хранил у себя дома.

Возбуждено уголовное дело.