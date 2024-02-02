В Подмосковье трехлетний мальчик упал с четырехметровой горки в игровой комнате

В Подмосковье трехлетний мальчик попал в больницу после того, как упал с четырехметровой горки в игровой комнате. Как сообщил источник РЕН. ТВ, ребенок провалился в дыру между горкой и сеткой, которая не была закреплена.

После инцидента родители отвезли ребенка в больницу. Подробности о его состоянии неизвестны.

Мама мальчика написала заявление в полицию и попросила привлечь к ответственности представителей детской игровой комнаты.