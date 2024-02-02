В Москве водитель на грузовике насмерть сбил пенсионерку и скрылся

В Москве во дворе жилого дома водитель грузовика МАЗ задавил пенсионерку, после чего сбежал. Об этом сообщили в Telegram-канале местной ГИБДД, пишет РЕН.ТВ.

«На улице Мещерякова во дворе дома № 9 водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места происшествия скрылся. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась», — отметили в ведомстве.

Полиция задержала водителя. Им оказался 49-летний мужчина.

Проводится проверка.