В Москве сын миллионера подозревается в изнасиловании 16-летней студентки

В Москве сын миллионера подозревается в изнасиловании 16-летней студентки. Об этом пишет Mash.

Заявление на 21-летнего старшекурсника написала учащаяся первого курса «Синергии». По словам пострадавшей: он усадил ее и подругу во внедорожник Toyota Fortuner и увез приятно проводить время на заправке/автомойке. А когда подруга засобиралась домой — уговорил девушку остаться и «еще немного поболтать».

Студентка утверждает, что после пяти минут диалога молодой человек обездвижил ее, придушил и начал насиловать прямо в машине. Она пыталась вырваться, но двери были заблокированы.

Лишь через неделю студентка осмелилась рассказать о случившемся родителям и написала на обидчика заявление.