В Москве 15-летняя нетрезвая девочка взорвала страйкбольную гранату

В Москве 15-летняя девочка выпила шампанского и взорвала гранату. Об этом пишет Shot.

Школьница пришла к своей подруге с двумя бутылками игристого. В какой-то момент она достала из кармана страйкбольную гранату, вытащила чеку, после чего она взорвалась.

Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали ожог кисти второй степени. От госпитализации девочка отказалась и даже устроила скандал по этому поводу.

Школьница утверждает, что гранату нашла на улице по дороге к подруге.

В ситуации разбирается полиция.