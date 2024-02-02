В Москве мужчина убил водителя элитного такси и угнал его машину

В Москве мужчина убил водителя элитного такси и угнал его машину. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным издания, 20-летний молодой человек вызвал такси Mercedes-Maybach. Когда таксист заехал в безлюдное место, пассажир напал на него и нанес не менее 33-х ножевых ударов, от которых он скончался.

Убийца угнал машину и попытался продать ее за 1,85 млн рублей. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.