В Москве госпитализировали Николая Дроздова

Мужчине стало плохо накануне вечером.

В Москве госпитализировали Николая Дроздова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчине стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние и назначили дальнейшее лечение, состоящее из противоопухолевой терапии.

Дроздова госпитализировали на дневной стационар. Ближайшую неделю ученый будет ежедневно посещать необходимые процедуры и возвращаться домой.