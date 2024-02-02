В Ленобласти женщина и четверо детей три года прожили в мумией мужчины

В Ленобласти женщина и четверо детей три года прожили в мумией мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мумию отца семейства нашли соцработники, во время проверки жилищных условий. Предположительно, ранее женщина убила его.

Известно, что в 2020 году мужчина в ходе ссоры сказал, что лучше умрет, и упал на пол. «Притворяющегося», по словам матери, отца положили на кровать. Но он так и не очнулся. Женщина запретила старшей дочери, которая начала что-то подозревать, говорить об этом под страхом «ссылки» в детдом.

Она продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом супруга. Отмечается, что женщина долгое время находилась под наблюдением психиатров.