В Ленобласти задержали студента-педофила, изнасиловавшего ребенка

1 февраля в Ленинградской области 17-летнего студента техникума задержали по подозрению в домогательствах и изнасиловании ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ .

В полицию обратилась жительница города Отрадное. Она рассказала, что с января 2021 года по январь 2022 года юноша приходил к ним домой в гости, где находилась ее 9-летняя дочь. По словам женщины, молодой человек совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.