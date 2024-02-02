В Ленобласти учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику

В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к ученику. Об этом сообщил Mash.

Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово. Она оставляла 11-летнего школьника после уроков наедине с собой, флиртовала с ним, гладила его и целовала. Также указывается, что она в переписке обменивалась с ним интимными фотографиями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ей грозит до 20 лет колонии. Сейчас девушка находится в ИВС.