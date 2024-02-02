Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
Сбт, 03
-4°
Вск, 04
ЦБ USD 90.23 0.56 02/02
ЦБ EUR 97.4 0.29 02/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
31 января 15:17
1 792
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
3 263
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 678
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
10 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме хотят повысить призывной возраст для иностранцев с российским гражданством
До 50 лет.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для иностранцев, получивших российское гражданство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

"Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство", — утверждают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Отмечается, что по статистике МВД, в январе-октябре 2023 года более 315 тысяч иностранцев получили российское гражданство. Основную часть составили выходцы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По мнению авторов законопроекта, этот вопрос «наиболее актуален» стал в условиях СВО. Поправки позволят «решить данные проблемы и восстановить справедливость».

Изменения предлагается внести в статью 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Авторы законопроекта — депутаты Алексей Журавлев (председатель партии «Родина», член фракции ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет (оба «Единая Россия»).