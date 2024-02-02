В Госдуме хотят повысить призывной возраст для иностранцев с российским гражданством

До 50 лет.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для иностранцев, получивших российское гражданство. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

"Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство", — утверждают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Отмечается, что по статистике МВД, в январе-октябре 2023 года более 315 тысяч иностранцев получили российское гражданство. Основную часть составили выходцы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По мнению авторов законопроекта, этот вопрос «наиболее актуален» стал в условиях СВО. Поправки позволят «решить данные проблемы и восстановить справедливость».

Изменения предлагается внести в статью 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Авторы законопроекта — депутаты Алексей Журавлев (председатель партии «Родина», член фракции ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет (оба «Единая Россия»).