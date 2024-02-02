В Госдуме хотят повысить призывной возраст для иностранцев с российским гражданством

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для иностранцев, получивших российское гражданство. Об этом пишет «
"Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство", — утверждают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Отмечается, что по статистике МВД, в январе-октябре 2023 года более 315 тысяч иностранцев получили российское гражданство. Основную часть составили выходцы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
По мнению авторов законопроекта, этот вопрос «наиболее актуален» стал в условиях СВО. Поправки позволят «решить данные проблемы и восстановить справедливость».
Изменения предлагается внести в статью 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Авторы законопроекта — депутаты Алексей Журавлев (председатель партии «Родина», член фракции ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет (оба «Единая Россия»).