В главном корпусе РГУ протекла крыша

По словам автора поста, крыша течет уже неделю. За это время вода с крыши затопила деканат одного из институтов.

В главном корпусе РГУ протекла крыша. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.

По словам автора поста, крыша течет уже неделю. За это время вода с крыши затопила деканат одного из институтов.

«Все студенты начинают выходить на учебу, а вот такая красота сейчас происходит в главном корпусе РГУ. Наблюдаем это неделю точно, с каждым днем становится только хуже. Сегодня вода текла уже по щитку, а позже кусок потолка просто упал. Течет не только в коридоре, затопило даже деканат института истории», — уточнил автор поста.