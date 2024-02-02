В ФАС сообщили о снижении цен на товары «первой цены»

Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на товары «первой цены» снизилась до 5%.

В ФАС сообщили о снижении цен на товары «первой цены». Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, наценка крупнейших федеральных торговых сетей на товары «первой цены» снизилась до 5%.

Он отметил, что удалось снизить стоимость во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания.

«Удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей по товарам «первой цены» во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%. Если на начало августа 2021 года наценка составляла 22%, то сейчас это 5%", — рассказал Шаскольский.