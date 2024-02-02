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В ДТП в Шиловском районе пострадала 72-летняя пенсионерка
Авария случилась утром 1 февраля на 288 км автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

В ДТП в Шиловском районе пострадала 72-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась утром 1 февраля на 288 км автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. Столкнулись автомобили, под управлением 67-летнего жителя Шиловского района и LADA Granta, под управлением 33-летнего жителя Сасовского района.

В результате ДТП пострадала 72-летняя пассажирка автомобиля LADA-212140. Ей оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.