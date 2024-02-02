В ДТП на федеральной трассе в Тюменской области погибли три человека
В ДТП на федеральной трассе в Тюменской области погибли три человека. Об этом сообщил портал
Авария случилась на 439 километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск».
Как сообщили в ведомстве, между собой столкнулись Suzuki и Toyota. Предварительно, водитель Suzuki выехал на «встречку» при обгоне. От удара легковушку отбросило на обгоняемый большегруз, а потом и на два других грузовика. Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров Suzuki.
На месте аварии работают экипажи ДПС. Обстоятельства трагедии выясняются.