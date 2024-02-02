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В 2023 году российский автопром увеличил производство на 19%
Больше всего автомобилей произвел АвтоВАЗ, на втором месте — Haval, на третьем — КамАЗ.

Российский автопром за 2023 год увеличил производство на 19,3%. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

В России выпустили 537 тысяч легковых автомобилей и 168 тысяч грузовиков. Больше всех остальных автомобилей за год произвел «АвтоВАЗ» — 374 тысячи машин. Отмечается, что число стало рекордным за последние десять лет.

С конвейера Haval сошли 100 тысяч авто. «КамАЗ» выпустил 53 тысячи грузовиков и другой спецтехники. Почти 40 тысяч внедорожников на счету «УАЗ».

При этом общий рынок меньше, чем в 2021 году. Тогда поступили почти 1,5 миллиона легковых автомобилей.

По прогнозам экспертов производство в 2024 году увеличится до уровня 800 тысяч машин.