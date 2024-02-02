Умер оператор Павел Капинос, снимавший «Кухню» и «Последнего богатыря»

Ему было 48 лет.

Умер российский оператор Павел Капинос. Об этом сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян.

Капинос родился в 1975 году. Он окончил операторский факультет ВГИК.

Самые известные работы — сериалы «Кухня» (в том числе, полнометражный фильм «Кухня. Последняя битва»), «Беспринципные», «Мертвое озеро», фильмы «Духless 2», две части франшизы «Последний богатырь». В качестве режиссера Капинос снял фильмы «Изоляция» и «Прощай, любимая!».

«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — отметила Меликян в некрологе.