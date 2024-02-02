Шойгу заявил, что ВСУ бросают в бой последние резервы

Режим президента Украины Владимира Зеленского осуществляет теракты против российских мирных граждан.

Украинская армия бросает в бой последние оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить краха обороны, а также показать западным кураторам хоть какие-то результаты. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он добавил, что для демонстрации хоть каких-то успехов режим президента Украины Владимира Зеленского осуществляет теракты против российских мирных граждан.

«При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», - подчеркнул Шойгу.