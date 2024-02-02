Шойгу рассказал о потерях ВСУ за месяц

По словам министра обороны РФ, потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

Шойгу рассказал о потерях ВСУ за месяц. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра обороны РФ, потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

Также украинская армия потеряла свыше 3 тысяч единиц вооружения, включая танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot и HIMARS.

«Российская армия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает методично снижать боевой потенциал противника», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что в январе российские войска нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины. Были поражены предприятия по производству вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.