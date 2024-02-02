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Рязанское минприроды проверило на загрязнение нечистотами Рюминский пруд
Мероприятия прошли после жалоб горожан в среду, 31 января.

Рязанское минприроды заверило, что канализационные стоки не попадают в Рюминский пруд. Проверку провели в среду, 31 января, после жалоб горожан.

Работники министерства приехали на место, которое указали жители. Как утверждают специалисты, рядом с домом № 1 по улице Чернышевского разрыта канава. Текущие воды не имеют фекального или нефтяного запаха. В министерстве пришли к выводу, что это ливневые стоки.

По информации ведомства, стоки не попадают в ручей Красный, который соединяется с Рюминским прудом. Канава находится в 60 метрах от берега ручья.

«Угроза причинения вреда водному объекту отсутствует», — подчеркнули в минприроды.

Решением проблемы занялись сотрудники «Водоканала», они должны направить ливневые стоки в коллектор.

Напомним, ранее рязанцы рассказывали о нечистотах, стекающих в Рюминский пруд на протяжении двух месяцев.