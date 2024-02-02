Рязанских производителей пригласили поучаствовать в ярмарке выходного дня в Канищеве

Она работает у ТЦ «Кит» по субботам с 8:00 до 15:00.

Рязанских производителей натуральных продуктов пригласили поучаствовать в ярмарках выходного дня у канищенского ТЦ «Кит». Ярмарка работает каждую неделю по субботам с 8:00 до 15:00.

Принять участие в ней в качестве продавцов могут товаропроизводители и фермеры области после процедуры регистрации. Места на ярмарке предоставляют бесплатно. Территорию регулярно очищают от снега для организации комфортных условий торговли.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте АНО «АРБ» . Консультации по телефону +7 (4912) 600-516.

Напомним, что работы по благоустройству ярмарки у ТЦ «Кит» прошли осенью 2023 года. На территории уложили новый асфальт, обустроили контейнерную площадку и санитарную зону, а также установили лавочки и урны.