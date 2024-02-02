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«Рязаньгоргаз» отремонтировал около семи тысяч метров газопровода

Специалисты «Рязаньгоргаз» в 2023 году выполнили реконструкцию и капитальный ремонт почти семи тысяч метров газопровода, обновив участки газораспределительной системы в центральной части города и Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее значимые объекты реконструкции: газопровод высокого давления в районе Дягилево, предназначенный для газоснабжения населения поселка, военного городка, расположенных рядом военных объектов; распределительные газопроводы, проложенные по центру города — по улицам Свободы, Горького, Семашко, Скоморошенской, Грибоедова, Первомайскому проспекту, газопровод высокого давления в районе улицы Народный бульвар.

Для замены участков газопроводов под дорожными развязками и в местах с интенсивным движением транспорта, газовики применили методы, позволяющие выполнять работы без разрытия траншей.

Также в 2023 году газовики заменили изношенное оборудование шести газорегуляторных пунктов, выполнили техническое перевооружение 13 станций защиты газопроводов от коррозии, ликвидировали девять колодцев, заменили на современные шаровые краны устаревшие отключающие устройства на газопроводах-вводах в 19 многоквартирные жилых домах.

«Газораспределительная сеть Рязани — одна из старейших в стране, первый газопровод проложен в 1954 году. Благодаря планомерной модернизации всех составляющих системы, нам удается обеспечивать надежное и безопасное газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных объектов города Рязани» — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.