Рязанец будет отбывать наказание за пьяное вождение в колонии строгого режима

Ранее у него был условный приговор за схожее преступление.

Рязанца приговорили к реальному лишению свободы за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее 25-летнему мужчине вынесли условный приговор за схожее преступление. Он вновь сел за руль Infiniti в состоянии опьянения. Позже его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказывался.

В итоге мужчину приговорили к двум годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также его на 3,5 года лишили водительских прав.