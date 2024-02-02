Рязанцы рассказали в соцсетях о невозможности доехать из Горрощи до центра

Публикация появилась утром в пятницу, 2 февраля.

Рязанцы пожаловались на ситуацию с общественным транспортом. Публикация появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам горожан, из Горрощи утром доехать до Театральной площади невозможно.

«5 троллейбусов почти нет, 16 [автобус — прим.ред.], те что не часто приезжают битком полные, 32 то же самое. Каждое утро приходится стоять минимум 30 минут, чтобы что-то дождаться», — отметили в публикации. Также пользователи сказали, что на остановках скапливается количество людей.