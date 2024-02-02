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Рязанцы пожаловались на стаи агрессивных бродячих собак
Рязанцы отмечают, что в основном животные нападают на детей.

Рязанцы пожаловались на стаи агрессивных бродячих собак. Об этом пишет 62ИНФО со ссылкой на соцсети.

Жалобы рязанцев приходят из Дашково-Песочни. По словам одного из жителей города, на улице Зубковой собаки напали на девушку с грудным ребенок. Отмечается, что животные начали кусать девушку. Их отпугнули проезжающие мимо машины, водители которых начинали сигналить.

Также на стаи собак жаловались жители улиц Новоселов.

«Новоселов, 54 стая собак, Новоселов 51 корпус 2 тоже стая собак, отлов спрашивает, есть ли у них бирки, а по факту не приезжает», — рассказал один из рязанцев.

Несколько аналогичных сообщений приходило из микрорайона Недостоево, поселков Мирный и Строитель.

Рязанцы отмечают, что в основном животные нападают на детей.