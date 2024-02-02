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Рязанцы обвинили ТСЖ в заваливании снегом объекта культурного наследия
Речь идет о «доме Овсянникова» на улице Семинарской.

Рязанцы рассказали о заваленном снегом доме Овсянникова. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Дом, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, расположен на улице Семинарской.

По информации пользователей, «ближайшее ТСЖ заваливает снегом, наверное, чтобы побыстрее этот памятник сгнил».

Дом принадлежал личному почетному гражданину Алексею Овсянникову. Здание было построено на рубеже 19-20 веков.