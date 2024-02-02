Россиянам рассказали, какие слова нельзя произносить во время разговора с мошенниками

Эксперт отметил, что подозрительные звонки лучше обрывать.

Россиянам рассказали, какие слова нельзя произносить во время разговора с мошенниками. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Он заявил, что во время подозрительного звонка людям нельзя произносить «да» и «нет».

"Даже обычное слово «да», которые многие люди используют в начале звонка вместо «алло» может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю»", — посоветовал эксперт.

Он также отметил, что подозрительные звонки лучше обрывать.