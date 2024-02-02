Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%

По его словам, таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота.

Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью — на 95%, а их морская составляющая — почти на 100%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», — указал глава государства.

По его словам, таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.