Путин рассказал, что нужно сделать для победы в СВО

Для успеха на поле боя надо быстрее реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник.

Для успеха на поле боя надо быстрее реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие события. И делать свои более эффективные средства», — сказал он на встрече с участниками форума «Все для Победы».

По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает.

«Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», — добавил он.