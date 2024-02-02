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После срыва ремонта в доме на улице Пушкина прокуратура вынесла представление подрядчику
Из-за того, что договор не продлили и не завершили ремонт в срок, прокуратура вынесла представление подрядчику. Оно рассмотрено и удовлетворено.

После срыва ремонта в доме на улице Пушкина прокуратура вынесла представление подрядчику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что для проведения аварийно-восстановительных работ многоквартирного дома между Управлением энергетики жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани и ООО «П» был заключен муниципальный контакт со сроком исполнения 20.12.2023 года.

Из-за того, что договор не продлили и не завершили ремонт в срок, прокуратура вынесла представление подрядчику. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Сейчас в квартирах рязанцев проводится чистовая отделка, с собственниками помещений в индивидуальном порядке подрядчиком решаются вопросы по отделке квартир.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком. Позже стало известно, что сроки завершения ремонта сорваны.