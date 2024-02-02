Politico: в ВСУ заявили о превосходстве российской армии на фронте

Все из-за нехватки боеприпасов.

В отличие от украинской, российская артиллерия не испытывает дефицита боеприпасов, что обеспечивает доминирование армии России на линии соприкосновения. Об этом в интервью журналу Politico заявил высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины., пишет РЕН.ТВ.

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — сказал он.

Офицер выразил уверенность, что успех ВСУ на поле боя невозможен даже из-за этого.

Также в статье информацию о катастрофической нехватке боеприпасов подтвердил украинский артиллерист.