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Полиция заинтересовалась водителем, который нарушил ПДД около школы № 1 в Рязани
Ранее сообщалось, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

Полиция заинтересовалась водителем, нарушившим ПДД около школы № 1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГИДББ по региону.

Отмечается, что в соцсетях в пятницу, 2 февраля, опубликовали информацию о том, что возле школы № 1 в Рязани засняли водителя, нарушающего ПДД.

Автор поста сообщил, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.