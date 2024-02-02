Полиция заинтересовалась водителем, который нарушил ПДД около школы № 1 в Рязани

Ранее сообщалось, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

Полиция заинтересовалась водителем, нарушившим ПДД около школы № 1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГИДББ по региону.

Отмечается, что в соцсетях в пятницу, 2 февраля, опубликовали информацию о том, что возле школы № 1 в Рязани засняли водителя, нарушающего ПДД.

Автор поста сообщил, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.