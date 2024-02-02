Подоляк рассказал о негативном осадке после провала контрнаступления ВСУ

Подоляк рассказал о негативном осадке после провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Политик добавил, что объединенная экономика стран Европы должна помогать Украине, а поставки отдельных видов вооружений следует увеличить.

Ранее Залужный заявил о маловероятной удаче ВСУ на поле боя.