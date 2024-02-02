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Победители олимпиад РГРТУ получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Весной 2024 года в РГРТУ состоятся профильные предметные олимпиады. Принять участие в одной или нескольких олимпиадах может любой желающий школьник 10-11 класса. Победители и призеры получат от одного до трех дополнительных баллов за каждый предмет при поступлении в РГРТУ.

Олимпиады по физике, математике, химии, информатике и программированию будут проходить 31 марта, 7, 14 и 21 апреля соответственно.

Прием заявок на участие в олимпиаде организован в электронном формате, регистрация завершится за шесть дней до дня проведения олимпиады по соответствующему предмету.

Регистрацию для участия можно пройти по ссылке, а подробности уточнить в приемной комиссии университета.